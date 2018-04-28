Нетрезвых водителей и взяточников на Ставрополье снимут на камеру

Тотальные проверки на трезвость ожидают водителей Ставрополья в майские выходные, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого ГИБДД

Автоинспекторы будут подряд останавливать автотранспорт, выискивая нарушителей, которые садятся за руль, употребив алкогольные, наркотические и иные запрещенные вещества.

«Патрульными экипажами будет проводиться аудио— и видеофиксация мероприятия, материалы с видеорегистраторов впоследствии будут предоставлены в суд в качестве доказательства», — предупреждают в ГИБДД.

В каждом автомобиле инспекции установлены трехканальные видеокамеры, которые ведут непрерывную видеозапись не только снаружи, но и внутри машины, так что коррупция исключается.

Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» продлятся до 2 мая включительно.