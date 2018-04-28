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Нетрезвых водителей и взяточников на Ставрополье снимут на камеру
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Нетрезвых водителей и взяточников на Ставрополье снимут на камеру 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Тотальные проверки на трезвость ожидают водителей Ставрополья в майские выходные, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого ГИБДД.
Автоинспекторы будут подряд останавливать автотранспорт, выискивая нарушителей, которые садятся за руль, употребив алкогольные, наркотические и иные запрещенные вещества.
«Патрульными экипажами будет проводиться аудио— и видеофиксация мероприятия, материалы с видеорегистраторов впоследствии будут предоставлены в суд в качестве доказательства», — предупреждают в ГИБДД.
В каждом автомобиле инспекции установлены трехканальные видеокамеры, которые ведут непрерывную видеозапись не только снаружи, но и внутри машины, так что коррупция исключается.
Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» продлятся до 2 мая включительно.
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