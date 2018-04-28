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Парень ехал на свидание к любимой в Саров под обтекателем крыши грузовика
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Парень ехал на свидание к любимой в Саров под обтекателем крыши грузовика 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
«Нелегала» во время досмотра грузовика нашел сержант Игорь Талипов. Он скрывался под обтекателем крыши. Пропуска в ЗАТО Саров у него не было. Нарушителя извлекли из тайника и задержали, сообщает пресс-служба Росгвардии.
«Заяц» рассказал, что познакомился в соцсетях с девушкой, и она назначила ему свидание около одного из торговых павильонов Сарова.
Для водителя грузовика нахождение 22-летнего пассажира оказалось полной неожиданностью. Он рассказал, что перед въездом в город на непродолжительное время выходил из автомобиля. Но, вернувшись, признаков проникновения не заметил.
Парня передали полиции. Ему вменили ст. 20.19 КоАП РФ «Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании». Наказание по ней предполагает штраф 3-5 тысяч рублей.
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