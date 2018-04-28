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В Ростове сбили подростка с ландышами: он перебегал дорогу в неположенном месте
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В Ростове сбили подростка с ландышами: он перебегал дорогу в неположенном месте 

161.ru 47 минут назад
Фото: 161.ru
В Ворошиловском районе города буквально час назад произошла авария, в которой пострадал 15-летний подросток. ДТП случилось на пересечении проспекта Нагибина и улицы Герасименко. Как сообщил очевидец авария произошла сегодня около 19 часов. Молодой человек с букетами ландышей в руках перебегал дорогу в неположенном месте, и его сбили «Жигули».
— Со слов водителя, мальчик выскочил внезапно, поэтому он не успел среагировать и наехал на пешехода. Подростка увезли на скорой, в каком он состоянии сейчас, пока не известно. На место приехали брат пострадавшего и сотрудники полиции, они пытаются выяснить все обстоятельства происшествия, — рассказал ростовчанин Максим Семенов.
Также вызывает вопрос наличие у ребенка около 10 букетов краснокнижного растения, ведь сбор и продажа ландышей запрещены законом. Родственник мальчика так и не смог внятно объяснить, откуда у мальчика эти букеты.
Сейчас на проспекте Нагибина от ДГТУ до Турмалиновской образовалась пробка, поскольку одна из полос (крайняя правая) перекрыта. Водителям рекомендуется выбирать другой маршрут движения.
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