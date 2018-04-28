Хоть глаза выколи

Когда в 2014 году тонировке «был объявлен бой» и нарушителям грозило снятие номеров, город довольно быстро очистился от затемнённых машин. Но потом крайние меры отменили, водители расслабились, а на рынке появилось множество доступных вариантов тонировки, в том числе быстросъёмной и многоразовой. Например, у этой Hyundai Sonata передние двери оборудованы некими съёмными шторками, которые оставляют небольшую щель для заглядывания в зеркала заднего вида.

Водитель « Опеля » заклеил все имеющиеся оконные проёмы очень темной плёнкой — выглядит действительно красиво. Между тем, напомним, по техническим условиям светопропускаемость боковых стёкол должна составлять не менее 75%, а лобового — не менее 70%.

Сейчас встретить наглухо тонированный автомобиль — дело нескольких минут, обязательно кто-нибудь попадётся в потоке. Мощная чёрная Audi на площади Ленина.

Плёнками заклеивают не обязательно дорогостоящие автомобили. Множество автовладельцев тонируют и простенькие машины, например как эта « Мазда Капелла».

В большинстве случаев затемнению подвергаются всё-таки только боковые стёкла, но есть любители закрыть и лобовое стекло, чтобы уж совсем ничего не было видно. Как, например, эта « Тойота Камри» на улице Депутатской.

Чёрное с красным — неплохое сочетание на Mazda 3 . По данными областного управления ГИБДД , с начала 2018 года инспекторами был оштрафован 3661 нарушитель правил тонировки.

А за весь 2017 год с тонировкой попались 14 624 человека. Это довольно большая армия, а сколько ещё было невыявленных автомобилей. Ещё одна скромная «Мазда» на улице Советской.

Как рассказывают в отделении пропаганды УГИБДД, каждый экипаж ДПС имеет при себе прибор для измерения светопропускаемости стёкол и, конечно, если инспекторы видят затемнённую машину, они её отрабатывают. Но автомобилей всё больше, а экипажей всё меньше, полностью транспортный поток сейчас не охватить. Этот Mitsubishi Lancer весь чёрный — и от тонировки, и от грязи.

Нынешний штраф за нарушение правил — 500 рублей — для автовладельца, тем более дорогого автомобиля, — это совсем незначительные деньги. При оплате со скидкой в течение 20 дней получается и вовсе 250 рублей. Чистенький Lexus LX в тёмной тонировке выглядит эффектно.

Ещё один Lexus, тоже весь чёрный, эффектный. Инспекторы, конечно, могут попросить снять плёнку сразу на месте, но водитель вправе отказаться. Часто аргументируют, например, тем, что плёнку можно технически снять только в условиях СТО. В таких случаях, как отмечают в ГИБДД, водителю выдаётся предписание с требованием явиться через 10 дней на проверку — устранил ли он нарушение.

«Если водитель не явился для проверки, то регистрация автомобиля прекращается, он объявляется в розыск. Свидетельство о регистрации и государственные номера, которые были аннулированы, водитель обязан сдать. Для некоторых нарушителей это становится сюрпризом, ведь потом надо заново восстанавливать регистрацию автомобиля, оплачивать пошлину», — рассказывают тонкости наказания в УГИБДД. С начала 2018 года таким суровым мерам по прекращению регистрации подверглись около десятка автовладельцев. Toyota Kluger — бампера нет, зато тонировка есть, это главное.

Ford Focus : тонированный, но грязный, как и большинство попавшихся нам подобных машин. Прекращение регистрации — разумеется, крайняя мера. Основная масса водителей предпочитают не испытывать судьбу и убирает плёнку на месте. Тем более что сейчас появились различные виды съёмной многоразовой силиконовой пленки — её можно снять или наклеить буквально за минуту. Впрочем, такой вольнице, похоже, скоро придёт конец. Депутаты Госдумы уже в весеннюю сессию намерены рассмотреть законопроект о повышении штрафов за нарушение правил тонировки. Вместо 500 рублей планируется штрафовать на 1500 рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — и на все 5000 рублей.

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