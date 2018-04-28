Ил-38 без шасси приземлился в Подмосковье

Самолёту ВМС Индии Ил-38 удалось благополучно приземлиться на аэродроме Жуковский. Взлетно-посадочную полосу перед этим «запенили».

В результате произошедшего никто из находившихся на борту авиасудна не пострадал, пишет Mash.