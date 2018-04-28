Ещё
Ил-38 без шасси приземлился в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ил-38 без шасси приземлился в Подмосковье 

News.ru 29 минут назад
Самолёту ВМС Индии Ил-38 удалось благополучно приземлиться на аэродроме Жуковский. Взлетно-посадочную полосу перед этим «запенили».
В результате произошедшего никто из находившихся на борту авиасудна не пострадал, пишет Mash.
News.ru: последние новости
Начальник уголовного розыска погиб в ДТП В Удмуртии при ДТП погибли четыре человека КС «догонит» сбежавших пьяных водителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео81
Лишать прав начнут по новой статье
Названы 10 любимых автобрендов москвичей
На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение