В Волгограде забег и демонстрация закроют Первую и Нулевую Продольные

Традиционный волгоградский марафон и первомайское шествие перекроют несколько дорог в центре города.

— Нулевая Продольная от улицы Калинина до маршала Крылова станет пешеходной завтра в 20:00, — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда. — До 17:00 следующего дня закрытыми от машин будут также улица Комсомольская от Набережной 62-й Армии до Советской и улица Краснознаменская в границах от Советской до Набережной 62-й Армии.

Дорожные «кирпичи» из-за масштабного легкоатлетического пробега появятся на улице Землянского от Первой Продольной до Набережной 62-й Армии. Почти на сутки водителям придется забыть и о дороге на 7-й Гвардейской от Набережной 62-й Армии до улицы Советской. Все перекрытые участки водителям советуют объехать по Первой Продольной.

— На Первомай с 7:00 до 13:00 пешеходной станет проспект Ленина от 7-й Гвардейской до улицы Краснознаменской, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Несколько часов без машин отдохнет и площадь Павших Борцов.

Водителям советуют ехать по Нулевой и Второй Продольным, а также по улицам Советской и Чуйкова.

Тридцатый волгоградский марафон, на котором местные атлеты решили побить рекорд России, пройдет на новой трассе. В 8:30 горожан, желающих поддержать бесстрашных спортсменов, ждут у памятника Бк-31.

А вот участники традиционного первомайского шествия за мир и справедливость соберутся 1 мая на площади Павших Борцов и ровно в 9:30 выйдут в сторону центра.