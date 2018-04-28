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В Волгограде забег и демонстрация закроют Первую и Нулевую Продольные
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В Волгограде забег и демонстрация закроют Первую и Нулевую Продольные 

v1.ru 36 минут назад
Фото: v1.ru
Традиционный волгоградский марафон и первомайское шествие перекроют несколько дорог в центре города.
— Нулевая Продольная от улицы Калинина до маршала Крылова станет пешеходной завтра в 20:00, — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда. — До 17:00 следующего дня закрытыми от машин будут также улица Комсомольская от Набережной 62-й Армии до Советской и улица Краснознаменская в границах от Советской до Набережной 62-й Армии.
Дорожные «кирпичи» из-за масштабного легкоатлетического пробега появятся на улице Землянского от Первой Продольной до Набережной 62-й Армии. Почти на сутки водителям придется забыть и о дороге на 7-й Гвардейской от Набережной 62-й Армии до улицы Советской. Все перекрытые участки водителям советуют объехать по Первой Продольной.
— На Первомай с 7:00 до 13:00 пешеходной станет проспект Ленина от 7-й Гвардейской до улицы Краснознаменской, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Несколько часов без машин отдохнет и площадь Павших Борцов.
Водителям советуют ехать по Нулевой и Второй Продольным, а также по улицам Советской и Чуйкова.
Тридцатый волгоградский марафон, на котором местные атлеты решили побить рекорд России, пройдет на новой трассе. В 8:30 горожан, желающих поддержать бесстрашных спортсменов, ждут у памятника Бк-31.
А вот участники традиционного первомайского шествия за мир и справедливость соберутся 1 мая на площади Павших Борцов и ровно в 9:30 выйдут в сторону центра.
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