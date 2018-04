В Сети бурно обсуждают то, что произошло на Чуркине

В соцсети Instagram бурное обсуждение вызвала новость о дорожной аварии на Чуркине во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

По словам очевидцев, на улице Героев Тихоокеанцев пожилой мужчина перебегал дорогу и попал под машину.

Удар от пешехода пришелся в бок автомобиля, у которого в результате отломалось «ухо». Из-за того, что скорость авто была небольшой, мужчина остался жив.

В комментариях к посту развернулось бурное обсуждение инцидента. Многие подписчики набросились на пешехода: «Надо было его переехать», «Не помощь надо оказать, а [побить] и бросить там», «Знак с гробом поставить для особо одарённых бегунов».

При этом часть юзеров посетовала на бездействие властей в отношении таких нарушителей, но другие пользователи подтвердили, что на месте дежурят автополицейские, но это пешеходов не останавливает.

«Людей жизнь ничему не учит к сожалению. Как бегали там, так и продолжают. А то, что там крайне нежелательно это делать, что подтверждается кучей смертей — пофиг».

«Да что ж за идиоты…там уже патруль дежурит…тупорылые…там подземник прям под остановкой».

