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В Сети бурно обсуждают то, что произошло на Чуркине
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В Сети бурно обсуждают то, что произошло на Чуркине 

Primpress 18 минут назад
Фото: Primpress
В соцсети Instagram бурное обсуждение вызвала новость о дорожной аварии на Чуркине во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
По словам очевидцев, на улице Героев Тихоокеанцев пожилой мужчина перебегал дорогу и попал под машину.
Удар от пешехода пришелся в бок автомобиля, у которого в результате отломалось «ухо». Из-за того, что скорость авто была небольшой, мужчина остался жив.
В комментариях к посту развернулось бурное обсуждение инцидента. Многие подписчики набросились на пешехода: «Надо было его переехать», «Не помощь надо оказать, а [побить] и бросить там», «Знак с гробом поставить для особо одарённых бегунов».
При этом часть юзеров посетовала на бездействие властей в отношении таких нарушителей, но другие пользователи подтвердили, что на месте дежурят автополицейские, но это пешеходов не останавливает.
«Людей жизнь ничему не учит к сожалению. Как бегали там, так и продолжают. А то, что там крайне нежелательно это делать, что подтверждается кучей смертей — пофиг».
«Да что ж за идиоты…там уже патруль дежурит…тупорылые…там подземник прям под остановкой».
A post shared by Автопатруль Приморских Дорог (@avtopatrul_prim) on Apr 27, 2018 at 7:03pm PDT
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