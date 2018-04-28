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Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области
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Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области
Национальная Служба Новостей
1 час назад
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Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе рядом с селом Нижняя Катуховка Панинского района Воронежской области.
На месте инцидента работают сотрудники
ГИБДД
. Причины ДТП устанавливаются, передает
ТАСС
.
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