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Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области
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Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе рядом с селом Нижняя Катуховка Панинского района Воронежской области.
На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются, передает ТАСС.
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