Мосгортранс: Водитель грузового фургона спровоцировал ДТП с трамваем в центре Москвы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 20:20 в районе пересечения ул. Большая Андроньевская и ул. Сергия Родонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая № 45. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в городском транспорте пострадавших нет. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД