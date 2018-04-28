Мосгортранс: Водитель грузового фургона спровоцировал ДТП с трамваем в центре Москвы 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 20:20 в районе пересечения ул. Большая Андроньевская и ул. Сергия Родонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая № 45. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в городском транспорте пострадавших нет. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.
Как ранее сообщало Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в ДТП с трамваем и грузовиком пострадал один человек.