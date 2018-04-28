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Грузовой фургон столкнулся с трамваем в центре Москвы
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Грузовой фургон столкнулся с трамваем в центре Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
В центре Москвы грузовой фургон столкнулся с трамваем, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
"Сегодня около 20.20 в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Радонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая N 45", — сообщила пресс-служба.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном.
Отмечается, что в городском транспорте пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.
12 апреля в Московской области между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.
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