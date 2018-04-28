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Водитель грузовика спровоцировал ДТП с трамваем в центре Москвы — Мосгортранс
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Водитель грузовика спровоцировал ДТП с трамваем в центре Москвы — Мосгортранс 

Москва24 1 час назад
Водитель грузовика спровоцировал аварию с трамваем в центре столицы, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
ДТП с участием грузового фургона и трамвая № 45 произошло около 20:20 в районе пересечения улиц Большая Андроньевская и Сергия Родонежского. По предварительной информации, инцидент спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамвайным вагоном.
В городском транспорте никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в ДТП с трамваем и грузовиком пострадал один человек, его госпитализировали.
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