Водитель грузовика спровоцировал ДТП с трамваем в центре Москвы — Мосгортранс

Водитель грузовика спровоцировал аварию с трамваем в центре столицы, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

ДТП с участием грузового фургона и трамвая № 45 произошло около 20:20 в районе пересечения улиц Большая Андроньевская и Сергия Родонежского. По предварительной информации, инцидент спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с трамвайным вагоном.

В городском транспорте никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД

Ранее сообщалось, что в ДТП с трамваем и грузовиком пострадал один человек, его госпитализировали.