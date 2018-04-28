Ещё
В Смоленске завели уголовное дело после гибели пенсионерки в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Смоленске завели уголовное дело после гибели пенсионерки в ДТП 

RT на русском 37 минут назад
В Смоленске возбудили уголовное дело после гибели пенсионерки в дорожно-транспортном происшествии, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное УМВД.
В пятницу, 27 апреля, на улице Рыленкова иномарка, двигаясь задним ходом, совершила наезд на 83-летнюю пенсионерку и придавила её к припаркованному автомобилю. Пострадавшая скончалась на месте.
Отмечается, что за рулём находилась 34-летняя женщина.
Дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
В 2017 году Newinform сообщало, что при столкновении грузовиков в Кировской области пострадали два человека.
RT на русском: последние новости
В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов В Татарстане завели дело против протаранившего машину ДПС водителя В Госдуме оценили изменения в ПДД о «вафельной» разметке на перекрёстках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные автомобили в Москве4
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Mitsubishi представила грузовую версию Shogun Sport
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение