ДТП с участием Bentley произошло на западе Москвы 

На западе столицы в субботу около 22:00 произошло ДТП с участием автомобилей Bentley и Hyundai. Об этом «360» сообщил источник экстренных службах.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на западе Москвы на Бережковской набережной около дома 30Б, неподалеку от автозаправочной станции Ecco. Bentley столкнулся с легковым автомобилем марки Hyundai.
Звонок с сообщением о столкновении поступил на пульт ГИБДД в 22:22. На данный момент известно о том, что в ДТП пострадал один человек.
В Хостинском районе Сочи случилось тройное ДТП. Пострадала 11‐летняя девочка‐пассажир. Chevrolet Niva не соблюдал дистанцию и врезался в Chevrolet Cruze. Тот от удара продвинулся вперед и протаранил иномарку Toyota Land Cruiser. Ее пассажирка пострадала.