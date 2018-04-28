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ДТП с участием Bentley произошло на западе Москвы
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ДТП с участием Bentley произошло на западе Москвы 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
На западе столицы в субботу около 22:00 произошло ДТП с участием автомобилей Bentley и Hyundai. Об этом «360» сообщил источник экстренных службах.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на западе Москвы на Бережковской набережной около дома 30Б, неподалеку от автозаправочной станции Ecco. Bentley столкнулся с легковым автомобилем марки Hyundai.
Звонок с сообщением о столкновении поступил на пульт ГИБДД в 22:22. На данный момент известно о том, что в ДТП пострадал один человек.
В Хостинском районе Сочи случилось тройное ДТП. Пострадала 11‐летняя девочка‐пассажир. Chevrolet Niva не соблюдал дистанцию и врезался в Chevrolet Cruze. Тот от удара продвинулся вперед и протаранил иномарку Toyota Land Cruiser. Ее пассажирка пострадала.
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