ДТП с участием Bentley произошло на западе Москвы

На западе столицы в субботу около 22:00 произошло ДТП с участием автомобилей Bentley Hyundai . Об этом «360» сообщил источник экстренных службах.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на западе Москвы на Бережковской набережной около дома 30Б, неподалеку от автозаправочной станции Ecco. Bentley столкнулся с легковым автомобилем марки Hyundai.

Звонок с сообщением о столкновении поступил на пульт ГИБДД в 22:22. На данный момент известно о том, что в ДТП пострадал один человек.