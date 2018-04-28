Москвичи предпочитают «корейцев» 

Названа десятка самых популярных автомобильных марок столичного рынка.
Подведены итоги продаж на московском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал текущего года. В период с января по март в столице было реализовано 48,5 тысячи машин, что на 11% больше, чем годом ранее, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Hyundai Solaris
Каждый четвертый проданный на московском рынке автомобиль относится к корейским брендам. За первые три месяца 2018 года 7 484 москвичей стали владельцами моделей Kia и 5 254 — Hyundai. Замыкает тройку немецкий бренд Volkswagen — 3 617 единиц.
Место
Марка
Объем продаж, штук
1 Kia 7 484 2 Hyundai
5 252 3 Volkswagen
3 617 4 Skoda
3 297 5 Toyota
3 127 6 Mercedes-Benz
3 126 7 Nissan
2 860 8 Renault
2 715 9 BMW
2 590 10 Lada
2 211 Кроме того в ТОП-10 наиболее востребованных марок на рынке Москвы вошли: Skoda с 3 297 проданными автомобилями, у Toyota их 3 127 штук, Mercedes-Benz (3 126 автомобилей), Nissan (2 860 штук), Renault (2 715 единиц), BMW (2 590 машин) и замыкает десятку вазовская Lada — 2 211 реализованных автомобилей.
Для сравнения, общероссийский рейтинг выглядит следующим образом:
Место
Марка
Объем продаж, штук
1 Lada
79 114 2 Kia 52 201 3 Hyundai
38 891 4 Renault
33 195 5 Volkswagen
21 294 6 Toyota
20 587 7 Nissan
18 084 8 Skoda
16 891 9 Ford
12 768 10 Mitsubishi
10 232 Volkswagen Tiguan
Отметим, объем продаж на российском рынке в марте текущего года вырос на 14%. Всего было реализовано 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
По материалам: www.kolesa.ru