Москвичи предпочитают «корейцев»

Названа десятка самых популярных автомобильных марок столичного рынка.

Подведены итоги продаж на московском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал текущего года. В период с января по март в столице было реализовано 48,5 тысячи машин, что на 11% больше, чем годом ранее, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Каждый четвертый проданный на московском рынке автомобиль относится к корейским брендам. За первые три месяца 2018 года 7 484 москвичей стали владельцами моделей Kia и 5 254 — Hyundai. Замыкает тройку немецкий бренд Volkswagen — 3 617 единиц.

Место

Марка

Объем продаж, штук

1 Kia 7 484 2 Hyundai

5 252 3 Volkswagen

3 617 4 Skoda

3 297 5 Toyota

3 126 7 Nissan

2 860 8 Renault

2 715 9 BMW

2 590 10 Lada

2 211 Кроме того в ТОП-10 наиболее востребованных марок на рынке Москвы вошли: Skoda с 3 297 проданными автомобилями, у Toyota их 3 127 штук, Mercedes-Benz (3 126 автомобилей), Nissan (2 860 штук), Renault (2 715 единиц), BMW (2 590 машин) и замыкает десятку вазовская Lada — 2 211 реализованных автомобилей.

Для сравнения, общероссийский рейтинг выглядит следующим образом:

Место

Марка

Объем продаж, штук

1 Lada

79 114 2 Kia 52 201 3 Hyundai

38 891 4 Renault

33 195 5 Volkswagen

21 294 6 Toyota

20 587 7 Nissan

18 084 8 Skoda

16 891 9 Ford

12 768 10 Mitsubishi

Отметим, объем продаж на российском рынке в марте текущего года вырос на 14%. Всего было реализовано 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

По материалам: www.kolesa.ru