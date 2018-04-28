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Москвичи предпочитают «корейцев»
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Москвичи предпочитают «корейцев» 

Карельские вести 29 минут назад
Названа десятка самых популярных автомобильных марок столичного рынка.
Подведены итоги продаж на московском рынке новых легковых автомобилей за первый квартал текущего года. В период с января по март в столице было реализовано 48,5 тысячи машин, что на 11% больше, чем годом ранее, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Hyundai Solaris
Каждый четвертый проданный на московском рынке автомобиль относится к корейским брендам. За первые три месяца 2018 года 7 484 москвичей стали владельцами моделей Kia и 5 254 — Hyundai. Замыкает тройку немецкий бренд Volkswagen — 3 617 единиц.
Место
Марка
Объем продаж, штук
1  Kia  7 484  2  Hyundai
5 252  3  Volkswagen
3 617  4  Skoda
3 297  5  Toyota
3 127  6  Mercedes-Benz
3 126  7  Nissan
2 860  8  Renault
2 715  9  BMW
2 590  10  Lada
2 211  Кроме того в ТОП-10 наиболее востребованных марок на рынке Москвы вошли: Skoda с 3 297 проданными автомобилями, у Toyota их 3 127 штук, Mercedes-Benz (3 126 автомобилей), Nissan (2 860 штук), Renault (2 715 единиц), BMW (2 590 машин) и замыкает десятку вазовская Lada — 2 211 реализованных автомобилей.
Skoda Rapid
Для сравнения, общероссийский рейтинг выглядит следующим образом:
Место
Марка
Объем продаж, штук
1  Lada
79 114  2  Kia  52 201  3  Hyundai
38 891  4  Renault
33 195  5  Volkswagen
21 294  6  Toyota
20 587  7  Nissan
18 084  8  Skoda
16 891  9  Ford
12 768  10  Mitsubishi
10 232  Volkswagen Tiguan
Отметим, объем продаж на российском рынке в марте текущего года вырос на 14%. Всего было реализовано 157 279 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
По материалам: www.kolesa.ru
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