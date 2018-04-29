Лихача, убившего сотрудника ГИБДД отправили в СИЗО на два месяца

Советский районный суд Казани арестовал на 2 месяца уже ставшего печально знаменитым «лихача на BMW » Артура Сатрутдинова. Вчера, пытаясь скрыться от полицейской погони, он на бешеной скорости протаранил патрульный автомобиль, перекрывший гонщику дорогу. В результате аварии пострадали двое сотрудников ДПС , один из которых скончался в больнице от полученных травм. В суде Сатрутдинов заявил, что полностью раскаивается в содеянном и просил прощения у родственников погибшего офицера.

Изначально заседание суда об избрании меры пресечения Артуру Сатрутдинову было назначено на 11 часов дня. Однако журналисты республиканских СМИ, приехавшие освещать это резонансное дело, были неприятно удивлены, узнав, что подозреваемого привезут лишь к часу дня. Однако расходиться никто не спешил, многие журналисты устроилось на скамейках перед залом заседаний в ожидании даже не новостей — слухов. К назначенному сроку всех пригласили в помещение и вскоре привели Артура Сатрутдинова. Он вошел быстро, стараясь прикрыть лицо рукавом кофты от телекамер и объективов фотоаппаратов.

Судья стала задавать подозреваемому вопросы об образовании, семье, прошлой судимости. Артуру Сатрутдинову — 31 год, он родился Казани, имеет неполное среднее образование, разведен. На учете у психиатра и нарколога не состоит, работает монтажником. В августе 2016 года за незаконный оборот наркотиков был осужден на 3,5 года лишения свободы, из которых отсидел один год и три месяца и вышел по УДО.

Сатрутдинову было предоставлено слово, и он сообщил участникам заседания, что раскаивается в содеянном.

ТЯЖЕСТЬ СОДЕЯННОГО

В ходе заседания выступил старший следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РТ Айрат Хасбетдинов. Он сообщил, что в производстве его отдела находится уголовное дело, возбужденное 27 апреля 2018 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

— Причастность к совершению преступления Сатрутдинова подтверждается показаниями свидетелей, самого подозреваемого, а также протоколом осмотра места происшествия и иными материалами уголовного дела. Сатрутдинов подозревается в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Находясь на свободе, он может всячески оказывать давление на свидетелей, а также воспрепятствовать производству предварительного следствия. К тому же, он характеризуется отрицательно и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В связи с этим, ваша честь, прошу поддержать ходатайство и избрать в отношении Сатрутдинова Артура Радиковича, 1987 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июня 2018 года включительно, — сказал Айрат Хасбетдинов.

Помощник прокурора Советского района Казани Руслан Давлетшин счел ходатайство следователя СУ СК России по РТ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого Сатрутдинова с учетом изложенных обстоятельств и исследованных материалов полностью обоснованным. «Законных оснований для назначения иной, более мягкой меры пресечения, не усматривается. В связи с чем поддерживаю данное ходатайство, прошу его удовлетворить», — обратился к судье представитель гособвинения.

«ЧАСТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ — СОТРУДНИКИ ДПС. КАК МОЖНО НА НИХ ДАВИТЬ?»

Один лишь Ринат Гимранов, адвокат подозреваемого, полагал, что все-таки достаточных оснований для избрания в отношении Сатрутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не имеется. Да, Артур имеет непогашенную судимость и подозревается, в частности, в совершении особо тяжкого преступления. «Но вместе с тем, данные обстоятельства не могут служить безусловным основанием для избрания в отношении него наиболее строгой меры пресечения. При этом Сатрутдинов, как он сейчас пояснил, раскаивается в содеянном», — пояснил адвокат.

Защитник напомнил участникам заседания, что его клиент в настоящий момент является подозреваемым, и обвинение ему не предъявлено. «И вопрос квалификации, в частности, по статье 317 УК РФ все равно остается открытым. Да, Сатрутдинов согласен с тем, что действительно совершил ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции. Вместе с тем, Сатрутдинов имеет постоянное место жительства, работает. Следователь считает, что, находясь на свободе, Артур может угрожать свидетелям. Но основная часть свидетелей — сотрудники ДПС. Как Сатрутдинов может оказывать на них давление — не совсем понятно. С учетом этого прошу избрать в отношении Сатрутдинова меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал Ринат Гимранов.

Когда суд удалился на совещание, журналисты обступили подозреваемого с расспросами.

Артур Сатрутдинов сообщил, что до сих пор находится в шоке. Скорее всего, так оно и есть. Вел он себя в суде тихо, отвечал быстро и только по существу на все вопросы судьи. Во время беседы с журналистами так согнулся, что, казалось, голову готов был положить себе на колени. Добавил еще раз, что раскаивается в содеянном и просит прощения у родных погибшего офицера.

Никаких чудес не произошло. Суд арестовал Артура Сатрутдинова, на 2 месяца, до 27 июня. Все это время молодой человек проведет в следственном изоляторе №1 Казани.

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО

Ночные гонки по Казани поздней ночью 27 апреля вызвали такой резонанс, что начальнику УГИБДД МВД по Татарстану Ленару Габдурахманову пришлось организовать пресс-конференцию, чтобы расставить все точки над «i» в этом ЧП.

Главный госавтоинспектор уточнил, что 27 апреля около часа ночи напротив дома №25 по ул. Восстания в Казани наряду ДПС не подчинился водитель автомобиля BMW и попытался скрыться, увеличивая скорость и игнорируя запрещающие сигналы светофора. Он двигался по полосе встречного движения, создавая аварийно-опасные ситуации. В 1 час 03 минуты информация об этом поступила в дежурную часть ГИБДД Казани, и в 1 час 04 минуты ориентировка была передана нарядам ДПС и в дежурную часть УМВД России по Казани. Было организовано преследование нарушителя с привлечением дополнительных нарядов полиции. В течении 14 минут автомобиль преследовали по улицам Ново-Савиновского и Московского районов. На пeрекрестке улиц Декабристов и Волгоградской нарушитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и в 1 час 16 минут совершил наезд на патрульный автомобиль ДПС, который преградил ему путь.

— В результате происшествия находившийся на правом переднем сиденье патрульного автомобиля инспектор ДПС Юрий Матренин с тяжелыми травмами был доставлен в 7-ую городскую больницу Казани, где в 2.20, не приходя в сознание, скончался. Капитан полиции Вячеслав Морозов , находившийся за рулем патрульного автомобиля, получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в 7-ую городскую больницу. Состояние его оценивается как удовлетворительное, — сообщил Ленар Габдурахманов.

По словам начальника УГИБДД МВД по Татарстану, скорость BMW была в пределах 160-170 км/ч.

— После совершения ДТП Артур Сатрутдинов категорически отказался пройти освидетельствование в медицинском учреждении на состояние опьянения. В отношении него был составлен административный материал по части 1 ст.12.26 КоАП РФ. Взяты биоматериалы для проверки на наличие в крови наркотических веществ», — сообщил Ленар Габдурахманов.