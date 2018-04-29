Внедорожник с людьми рухнул с горы во Львовской области

На кадрах видно, что автомобиль несколько раз переворачивается, падая с горы. Как только он останавливается, все участники заезда бросаются на помощь водителю.

Во время трофи-рейда в селе Карпатское во Львовской области внедорожник съехал и кубарем покатился с горы.

На кадрах видно, что автомобиль несколько раз переворачивается, падая с горы. Как только он останавливается, все участники заезда бросаются на помощь водителю.

По предварительной информации, водитель авто не справился с управлением. В результате происшествия два человека, которые находились во внедорожнике, пострадали. На месте им была оказана первая необходимая медицинская помощь.