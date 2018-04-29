В Мексике произошла авария с участием более 50 автомобилей, есть раненые

В субботу, 28 апреля, в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики столкнулись не менее 50 легковых и грузовых автомобилей. ДТП произошло на трассе Сальтильо — Монтеррей, сообщили представители Управления гражданской обороны региона.

В результате ДТП по меньшей мере 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Пятерых из них госпитализировали, передает ТАСС . Причиной аварии стала плохая видимость на дороге. Помочь пострадавшим оказывали спасатели, врачи Красного Креста и сотрудники Федеральной полиции.

26 апреля в штате Веракрус на юго-востоке страны также произошла крупная авария с участием более 20 легковых машин и грузовиков. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.