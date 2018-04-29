В Красноярске перекрывают улицы Парижской Коммуны и Гайдашовку 

В Воскресение, 29 апреля, для движения полностью перекрывают участок улицы Парижской Коммуны. Ограничение будет действовать до 7 мая, оно связано с проведением ремонтных работ.
В администрации уточняют, что будет перекрыт участок Парижской Коммуны от ул. Марковского до ул. Ленина.
Кроме этого, с понедельника, 1 мая в краевом центре будет закрыт для движения транспорта участок ул. Гайдашовка под путепроводом. В качестве альтернативного пути водителям предлагается разворот в районе «Мерседес центра» на ул. 9 мая. Улицу перекроют до 14 мая.