В Красноярске перекрывают улицы Парижской Коммуны и Гайдашовку

В Воскресение, 29 апреля, для движения полностью перекрывают участок улицы Парижской Коммуны. Ограничение будет действовать до 7 мая, оно связано с проведением ремонтных работ.

В администрации уточняют, что будет перекрыт участок Парижской Коммуны от ул. Марковского до ул. Ленина.