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В Красноярске перекрывают улицы Парижской Коммуны и Гайдашовку
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В Красноярске перекрывают улицы Парижской Коммуны и Гайдашовку 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Воскресение, 29 апреля, для движения полностью перекрывают участок улицы Парижской Коммуны. Ограничение будет действовать до 7 мая, оно связано с проведением ремонтных работ.
В администрации уточняют, что будет перекрыт участок Парижской Коммуны от ул. Марковского до ул. Ленина.
Кроме этого, с понедельника, 1 мая в краевом центре будет закрыт для движения транспорта участок ул. Гайдашовка под путепроводом. В качестве альтернативного пути водителям предлагается разворот в районе «Мерседес центра» на ул. 9 мая. Улицу перекроют до 14 мая.
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