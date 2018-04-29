В тройном ДТП на объездной Орла пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло на объездной дороге в Орле накануне, 18 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.

Сообщение о тройном ДТП на улице Поселковой областного центра поступило в дежурную часть около 17 часов вечера. На место происшествия выехали сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как выяснилось, на перекрестке объездной и улицы Поселковой столкнулись фура, мусоровоз «Спецавтобазы» и « Тойота Камри». Очевидцы аварии опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях.

По вей видимости, после столкновения большегруз выбросило в кювет. Сильные механические повреждения получил легковой автомобиль, у машины «Спецавтобазы» разбита кабина.

По предварительным данным, в аварии пострадали 48-летний работник «Спецавтобазы» и 32-летняя пассажирка «Тойоты Камри». Медики скорой помощи доставили пострадавших в больницу им. Семашко. По факту аварии региональная ГИБДД проводит проверку.