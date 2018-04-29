Ещё
В тройном ДТП на объездной Орла пострадали два человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В тройном ДТП на объездной Орла пострадали два человека 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло на объездной дороге в Орле накануне, 18 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о тройном ДТП на улице Поселковой областного центра поступило в дежурную часть около 17 часов вечера. На место происшествия выехали сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Как выяснилось, на перекрестке объездной и улицы Поселковой столкнулись фура, мусоровоз «Спецавтобазы» и «Тойота Камри». Очевидцы аварии опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях.
По вей видимости, после столкновения большегруз выбросило в кювет. Сильные механические повреждения получил легковой автомобиль, у машины «Спецавтобазы» разбита кабина.
По предварительным данным, в аварии пострадали 48-летний работник «Спецавтобазы» и 32-летняя пассажирка «Тойоты Камри». Медики скорой помощи доставили пострадавших в больницу им. Семашко. По факту аварии региональная ГИБДД проводит проверку.
Сообщение В тройном ДТП на объездной Орла пострадали два человека появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Знаменском иномарка протаранила дерево Под Орлом перевернулся ВАЗ-2114 Под Дмитровском погиб неосторожный велосипедист
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Названы самые популярные автомобили в Москве8
Mitsubishi представила грузовую версию Shogun Sport
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение