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В ДТП на Луначарского, где столкнулись автобус №14 и Nissan, пострадала женщина
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В ДТП на Луначарского, где столкнулись автобус №14 и Nissan, пострадала женщина 

72.ru 54 минуты назад
Фото: 72.ru
В минувшую субботу, 28 апреля, в Тюмени на перекрестке улиц Луначарского и Полевой произошло столкновение автобуса №14 и автомобиля Nissan. В результате аварии пострадала 57-летняя пассажирка общественного транспорта. По словам очевидцев, во время удара машин она не удержалась и упала. Прибывшие на место происшествия медики, диагностировали у нее незначительный ушиб логтя. Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, но по предварительным данным, столкновение автомобилей спровоцировало нарушение правил проезда перекрестка.
На место аварии также привлекались и спасатели.
— Сообщение о ДТП на перекрестке поступило в 11:03 минут. К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники МЧС. Для предотвращения возможного возгорания автомобилей, были оперативно отключены аккумуляторные батареи, — сообщается на сайте ведомства.
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