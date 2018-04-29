В ДТП на Луначарского, где столкнулись автобус №14 и Nissan, пострадала женщина

В минувшую субботу, 28 апреля, в Тюмени на перекрестке улиц Луначарского и Полевой произошло столкновение автобуса №14 и автомобиля Nissan . В результате аварии пострадала 57-летняя пассажирка общественного транспорта. По словам очевидцев, во время удара машин она не удержалась и упала. Прибывшие на место происшествия медики, диагностировали у нее незначительный ушиб логтя. Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, но по предварительным данным, столкновение автомобилей спровоцировало нарушение правил проезда перекрестка. На место аварии также привлекались и спасатели. — Сообщение о ДТП на перекрестке поступило в 11:03 минут. К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники МЧС . Для предотвращения возможного возгорания автомобилей, были оперативно отключены аккумуляторные батареи, — сообщается на сайте ведомства.