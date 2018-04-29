Ещё
В Удмуртии перевернулся автобус с туристами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Удмуртии перевернулся автобус с туристами 

ТАСС 20 минут назад
ИЖЕВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Автобус с туристами из Свердловской области в ночь на воскресенье попал в ДТП в Удмуртии, в больницу доставлены два человека. Об этом сообщил журналистам начальник первого отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин.
"В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены два человека. В салоне автобуса находилось 39 человек, в их числе семь детей, которые следовали из Свердловской области на экскурсию в город Казань", — сказал он.
По словам Вычужанина, авария произошла около 03:15 мск возле села Совхозный Завьяловского района. По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса «Сетра» при развороте задним ходом съехал в кювет, а автобус опрокинулся.
Полицейские оказали помощь в размещении группы в гостинице придорожного комплекса села Совхозный, на территории организованы дежурство сотрудников полиции и охрана имущества пассажиров автобуса. Во взаимодействии с руководством Станции скорой медицинской помощи Ижевска организовано дежурство медицинских работников.
Из Свердловской области выехал подменный автобус.
ТАСС: последние новости
Грузовик и трамвай столкнулись в центре Москвы КС счел неконституционной норму, по которой сбежавшего с ДТП водителя не признают пьяным Движение на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе ограничено из-за опрокинувшегося Камаза
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
Названы самые популярные автомобили в Москве8
Mitsubishi представила грузовую версию Shogun Sport
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение