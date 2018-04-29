В Удмуртии перевернулся автобус с туристами

ИЖЕВСК, 29 апреля. / ТАСС /. Автобус с туристами из Свердловской области в ночь на воскресенье попал в ДТП в Удмуртии, в больницу доставлены два человека. Об этом сообщил журналистам начальник первого отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин.

"В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены два человека. В салоне автобуса находилось 39 человек, в их числе семь детей, которые следовали из Свердловской области на экскурсию в город Казань", — сказал он.

По словам Вычужанина, авария произошла около 03:15 мск возле села Совхозный Завьяловского района. По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса «Сетра» при развороте задним ходом съехал в кювет, а автобус опрокинулся.

Полицейские оказали помощь в размещении группы в гостинице придорожного комплекса села Совхозный, на территории организованы дежурство сотрудников полиции и охрана имущества пассажиров автобуса. Во взаимодействии с руководством Станции скорой медицинской помощи Ижевска организовано дежурство медицинских работников.

Из Свердловской области выехал подменный автобус.