Самые безопасные премиальные автомобили 2018 года

Роскошные автомобили премиальных брендов всегда считались одними из самых безопасных транспортных средств, поскольку такие машины оснащаются самыми современными и продвинутыми системами защиты пассажиров и предотвращения несчастных случаев.

Но, как показывает анализ тестовых испытания и краш-тестов, некоторые люксовые автомобили обеспечивают большую защиту пассажиров и делают более эффективную работу по предотвращению столкновения, чем другие.

Мы проанализировали результаты краш-тестов, проведенных Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), а также текущей оценкой эффективности фар и системы автоматического торможения переднего столкновения, чтобы предложить вашему вниманию рейтинг топ-10 самых безопасных автомобилей класса люкс 2018 года.

Все машины рейтинга топ-10 самых безопасных премиальных автомобилей 2018 года получили хорошие оценки по безопасности от IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) и пятизвездочные рейтинги от NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

К сожалению, IIHS или NHTSA тестируют только основные серийные автомобили. Это означает, что более роскошные седаны, такие как Audi A8, BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class и Porsche Panamera , а также модели брендов Bentley and Rolls-Royce не попали в наш рейтинг. Помимо этого стоит отметить, что до некоторых новых автомобилей специалисты IIHS или NHTSA ещё не успели добраться и провести их обширные тесты.

Acura RLX Большой и роскошный японский седан Acura RLX не пользуется огромной популярностью на рынке, но он обеспечивает безопасность по всем направлениям тестов IIHS или NHTSA. Кроме всего прочего, автомобиль поставляется с полным набором расширенных функций предотвращения аварий. Так, в арсенале седана значится система предупреждения о выезде из полосы движения, система удержания в полосе движения, система мониторинга «слепых» зон, система предупреждения о заднем поперечном движении, система автоматического экстренного торможения.

Компактный премиальный седан Audi A3 оснащён стандартными системами предупреждения о фронтальном столкновении и автоматического экстренного торможения. Кроме этого, 4-дверная модель имеет полный спектр высокотехнологичных функций предотвращения аварии. Отметим, что седан Audi A3 — это самый маленький и самый лёгкий автомобиль нашего рейтинга. Это означает, что в тех или иных дорожных ситуациях эта машина ведёт себя немного иначе, чем более крупные и тяжёлые автомобили.

Как и «младший» брат, седан Audi A4 получает высшие оценки безопасности от IIHS или NHTSA. В оснащение компактного премиального автомобиля входит множество различных систем безопасности, благодаря которым модель по праву расположилась в нашем рейтинге.

Genesis G80 Роскошный корейский седан Genesis G80, ранее известный как Hyundai Genesis, получил максимально возможные высокие оценки по безопасности от IIHS или NHTSA. Причём, безопасность этого автомобиля практически одинакова хороша, как на шоссе, так и в городских условиях.

Genesis G90 Всё вышесказанное в полной мере относится и к модели премиального корейского бренда. Кроме этого, давайте не будем забывать, что седан Genesis G90 — это флагман линейки. Это означает, что в оснащение машины входят самые продвинутые системы безопасности, которыми обладает марка. Стоит непременно отметить, что седан Genesis G90 пока не прошёл обширные испытания по безопасности NHTSA. Но, что-то подсказывает, что автомобиль справится с этой задачей без проблем.

Не секрет, что популярный седан среднего размеры Lexus ES 350 уже давно является одним из самых безопасных и разумным выбором среди роскошных 4-дверных моделей, которая получает наивысшие оценки по безопасности от IIHS или NHTSA. В арсенале машины значатся системы предупреждения о столкновениях и автоматического торможения, предупреждения о выезде из полосы движения и мониторинга «мертвых» зон.

Уже в базовом исполнении конкурент BMW 3-Series от японского премиального бренда получает расширенный комплекс систем безопасности, включая систему предупреждение переднего столкновения, автоматического торможения, систему предупреждения о выезде из полосы движения и многое другое.

Mercedes-Benz E-Class

Было бы удивительно, если в рейтинг топ-10 самых безопасных премиальных автомобилей 2018 года не попала бы хоть одна модель компании Mercedes. Седан Mercedes-Benz E-Class — это элегантный стиль и высокая безопасность, которую оценили специалисты IIHS или NHTSA. Хотя, справедливости ради, скажем, что за некоторые системы безопасности клиентам необходимо доплачивать.

Volvo V60 Более практичная версия модели S60, которая также попала в рейтинг топ-10 самых безопасных премиальных автомобилей 2018 года, оснащается различными системами, которые направлены на повышения безопасности. Например, в оснащение универсала Volvo V60 входит система предупреждения фронтального столкновения, система автоматического торможения, система предупреждения о выезде из полосы движения и многое другое.

Седан Volvo S60 является более спортивным автомобилем в линейке шведского бренда. Но, несмотря на это, в его оснащение также входит множество систем безопасности, благодаря которым у машины сохраняется репутация одного из самых безопасных автомобилей на мировом рынке.

P. S. Повторимся, в опубликованный рейтинг топ-10 самых безопасных премиальных автомобилей 2018 года не попало много новых моделей, поскольку они ещё не успели побывать на тестах IIHS или NHTSA.