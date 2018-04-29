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Россияне показали, как восстановили Subaru Outback
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Россияне показали, как восстановили Subaru Outback 

Car.ru 4 минуты назад
Фото: Car.ru
Видео по реконструкции Subaru Outback появилось в сети.
По своей продолжительности ролик занимает около 7 минут. На нем показано, как происходило восстановление представителя Outback после серьезной аварии.
За процесс отвечала автомастерская Tussik. Ранее она занималась поднятием из руин BMW 750i. Тогда потребовался месяц титанических усилий.
Если говорить о Subaru, реабилитация понадобилась правой половине автомобиля. Были заменены поврежденные двери, которые хозяин машины уже предварительно изъял.
При этом владельцу авто удалось достать необходимые оптимальные запчасти. Кроме того, в коррекции нуждалась поврежденная металлическая рама. Хозяин автомастерской справился с данной задачей без особых проблем, используя свой опыт и качественные инструменты.
Работы были выполнены настолько качественно, что следов аварии практически не было заметно.
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