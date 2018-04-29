Россияне показали, как восстановили Subaru Outback

Видео по реконструкции Subaru Outback появилось в сети.

По своей продолжительности ролик занимает около 7 минут. На нем показано, как происходило восстановление представителя Outback после серьезной аварии.

За процесс отвечала автомастерская Tussik. Ранее она занималась поднятием из руин BMW 750i. Тогда потребовался месяц титанических усилий.

Если говорить о Subaru, реабилитация понадобилась правой половине автомобиля. Были заменены поврежденные двери, которые хозяин машины уже предварительно изъял.

При этом владельцу авто удалось достать необходимые оптимальные запчасти. Кроме того, в коррекции нуждалась поврежденная металлическая рама. Хозяин автомастерской справился с данной задачей без особых проблем, используя свой опыт и качественные инструменты.

Работы были выполнены настолько качественно, что следов аварии практически не было заметно.