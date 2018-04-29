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На трассе Пермь-Екатеринбург при столкновении фур погиб один из водителей
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На трассе Пермь-Екатеринбург при столкновении фур погиб один из водителей 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, смертельная авария произошла 28 апреля в 00.30 в районе Кукуштана. По предварительным данным, на 48-м километре автодороги 44-летний водитель грузовика MAN, следовавшего в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу. Завершить свой манёвр он не успел: столкнулся с ехавшим на встречу автомобилем DAF. В результате ДТП 45-летний водитель DAF погиб на месте. Водителя MAN госпитализировали в больницу.
В краевом УГИБДД напоминают, что выезд на встречку с целью обгона является одним из самых опасных манёвров. За три месяца этого года по этой причине произошла 71 авария, в которых погибли 17 человек, а 133 человека получили различные травмы.
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