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На Южном Урале взяли под стражу пьяного бесправника, насмерть сбившего подростка
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На Южном Урале взяли под стражу пьяного бесправника, насмерть сбившего подростка 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Бакале взяли под стражу мужчину, который 10 апреля насмерть сбил 17-летнего подростка. В момент ДТП водитель был пьян и лишён прав, сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.
— Авария произошла вечером, — уточнили в ведомстве. — 46-летний водитель Hyundai Accent около дома № 50 по улице Ленина сбил пешехода, который шёл по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель был пьян и не имел водительского удостоверения. Прав мужчину лишили за вождение в нетрезвом виде.
По ходатайству следователя Саткинского отдела МВД суд отправил южноуральца под стражу. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. За нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ. — Прим. авт.) мужчине грозит максимально до семи лет лишения свободы.
26 апреля в Челябинске на улице Академика Королёва 61-летний водитель «Жигулей» сбил женщину. Родственники погибшей утверждают, что она переходила дорогу по «зебре». 14 апреля автомобиль «Яндекс. Такси» насмерть сбил 17-летнего челябинца, переходившего дорогу по «зебре» на улице Черкасской.
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