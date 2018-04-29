Не успевший затормозить водитель BMW устроил аварию на перекрёстке Кошурникова и Фрунзе

Сегодня, 29 апреля, три автомобиля сошлись в ДТП на перекрёстке Кошурникова и Фрунзе в Дзержинском районе Новосибирска: от удара одна из машин отлетела на островок безопасности.

«Автомобили Mitsubishi Pajero Hyundai Solaris двигались друг за другом по Кошурникова [в левом ряду] со стороны Лежена, [водители] хотели повернуть налево на улицу Фрунзе в сторону Селезнёва. Стояли на запрещающий сигнал светофора. BMW X5 двигался в левом ряду по Кошурникова [в том же направлении] на высокой скорости», — описали секунды перед ДТП аварийные комиссары «Автоспас».

По словам аваркомов, водитель BMW в последний момент заметил, что другие машины стоят на светофоре и пытался уйти от столкновения. Но избежать его не удалось, и BMW влетел в Solaris. От удара Solaris врезался в стоящий впереди Mitsubishi Pajero и отлетел на островок безопасности.