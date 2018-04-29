Ещё
В Удмуртии перевернулся автобус с туристами
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Удмуртии перевернулся автобус с туристами, два человека пострадали 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Удмуртии в ночь на воскресенье, 29 апреля, опрокинулся экскурсионный автобус. В результате аварии два человека пострадали. Такие данные сообщил СМИ начальник первого отдела УГБИДД по республике Вениамин Вычужанин.
Как уточняется, ДТП произошло около 4:15 по местному времени (3:15 по времени Москвы). Водитель автобуса Setra при развороте задним ходом съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.
В момент аварии в салоне автобуса находились 39 человек, в том числе семь детей. Все они следовали на экскурсию в Казань из Свердловской области, передает агентство "Интерфакс".
Двух человек доставили в больницу, остальных разместили в придорожной гостинице. В настоящее время из Свердловской области выехал другой автобус, который заберет туристов.
Вести.Ru: последние новости
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео В Мексике произошла авария с участием более 50 автомобилей, есть раненые В Удмуртии перевернулся автобус с туристами, два человека пострадали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Названы самые популярные автомобили в Москве8
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение