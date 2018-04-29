В Удмуртии перевернулся автобус с туристами, два человека пострадали

В Удмуртии в ночь на воскресенье, 29 апреля, опрокинулся экскурсионный автобус. В результате аварии два человека пострадали. Такие данные сообщил СМИ начальник первого отдела УГБИДД по республике Вениамин Вычужанин.

Как уточняется, ДТП произошло около 4:15 по местному времени (3:15 по времени Москвы). Водитель автобуса Setra при развороте задним ходом съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

В момент аварии в салоне автобуса находились 39 человек, в том числе семь детей. Все они следовали на экскурсию в Казань из Свердловской области, передает агентство "Интерфакс"

Двух человек доставили в больницу, остальных разместили в придорожной гостинице. В настоящее время из Свердловской области выехал другой автобус, который заберет туристов.