Под Орлом столкнулись КАМАЗ и мотоциклист на «Ирбисе»

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днём, 28 апреля у деревни Никуличи в Орловском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об аварии на автодороге в Орловском районе поступило в дежурную часть в 15.15. Прибывшие на место происшествия сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на автодороге произошло столкновение автомобиля КАМАЗ и мотоцикла Ирбис.

Спасен 1 человек, сообщили в пресс-службе. Подробности аварии не уточняются. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.