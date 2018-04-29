Ещё
Под Орлом столкнулись КАМАЗ и мотоциклист на «Ирбисе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Орлом столкнулись КАМАЗ и мотоциклист на «Ирбисе» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днём, 28 апреля у деревни Никуличи в Орловском районе.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об аварии на автодороге в Орловском районе поступило в дежурную часть в 15.15. Прибывшие на место происшествия сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на автодороге произошло столкновение автомобиля КАМАЗ и мотоцикла Ирбис.
Спасен 1 человек, сообщили в пресс-службе. Подробности аварии не уточняются. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сообщение Под Орлом столкнулись КАМАЗ и мотоциклист на «Ирбисе» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В тройном ДТП на объездной Орла пострадали два человека Полиция разыскивает сбежавшего после ДТП водителя ГАЗели Обнародованы подробности смертельного ДТП с деревом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные автомобили в Москве8
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение