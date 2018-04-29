В Удмуртии переврнулся экскурсионный автобус из Свердловской области

Экскурсионный автобус из Свердловской области, направлявшийся в Казань, перевернулся на трассе в Завьяловском районе Удмуртиии.

Авария произошла сегодня ночью около 4 часов утра вблизи поселка Совхозный, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на отдел Управления ГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением при развороте задним ходом. Автобус съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 39 человек, в том числе 7 детей. Травмы получили два человека.

Сейчас к пассажирам выехал подменный автобус. Свердловчан разместили в гостинице придорожного комплекса, организовали дежурство и охрану имущества пассажиров автобуса.