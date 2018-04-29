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В Удмуртии переврнулся экскурсионный автобус из Свердловской области
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В Удмуртии переврнулся экскурсионный автобус из Свердловской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экскурсионный автобус из Свердловской области, направлявшийся в Казань, перевернулся на трассе в Завьяловском районе Удмуртиии.
Авария произошла сегодня ночью около 4 часов утра вблизи поселка Совхозный, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на отдел Управления ГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением при развороте задним ходом. Автобус съехал в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 39 человек, в том числе 7 детей. Травмы получили два человека.
Сейчас к пассажирам выехал подменный автобус. Свердловчан разместили в гостинице придорожного комплекса, организовали дежурство и охрану имущества пассажиров автобуса.
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