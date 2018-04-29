В Бакале водителя виновного в смертельном ДТП заключили под стражу

В Саткинском районе по ходатайству следователя районного ОМВД судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу водителю, совершившему дорожно-транспортное происшествие в городе Бакале, в результате которого погиб несовершеннолетний местный житель.

Авария произошла вечером 10 апреля 2018 года. Управлявший автомобилем « Хундай Акцент» мужчина, 1972 года рождения, около дома № 50 по улице Ленина совершил наезд на 17-летнего пешехода, идущего по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался.

«На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД , руководство ОМВД России по Саткинскому району. Стражами порядка установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения, которого ранее был лишен за управление транспортным средством в нетрезвом виде», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту смертельного ДТП в следственном отделе ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния — лишение свободы на срок до семи лет.