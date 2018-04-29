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Два человека погибли в ДТП под Ставрополем
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Два человека погибли в ДТП под Ставрополем 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и два пострадали в результате ДТП на региональной трассе под Ставрополем в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщил отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
"По предварительной версии, водитель внедорожника BMW X5 не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, после чего произошел наезд на препятствия (деревья) и последующее опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель иномарки, а также его пассажир от полученных травм скончались", — уточняется в сообщении.
На месте ДТП погибли мужчины 1991 и 1992 годов рождения, с тяжелыми травмами госпитализированы мужчины 1998 и 1992 годов рождения, все участники происшествия — жители Карачаево-Черкесии. По данным ГИБДД, погибший водитель автомобиля за последние два года более десяти раз привлекался к административной ответственности, основным нарушением было превышение допустимого скоростного режима.
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