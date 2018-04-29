Два человека погибли в ДТП под Ставрополем

Два человека погибли и два пострадали в результате ДТП на региональной трассе под Ставрополем в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщил отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительной версии, водитель внедорожника BMW X5 не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части, после чего произошел наезд на препятствия (деревья) и последующее опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель иномарки, а также его пассажир от полученных травм скончались", — уточняется в сообщении.

На месте ДТП погибли мужчины 1991 и 1992 годов рождения, с тяжелыми травмами госпитализированы мужчины 1998 и 1992 годов рождения, все участники происшествия — жители Карачаево-Черкесии. По данным ГИБДД, погибший водитель автомобиля за последние два года более десяти раз привлекался к административной ответственности, основным нарушением было превышение допустимого скоростного режима.