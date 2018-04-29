Оренбургские полицейские нашли угнанный автомобиль

В Оренбурге сотрудники полиции помогли нашли угнанный автомобиль и вернули законному владельцу.

Ранее к ним обратился 39-летний мужчин с заявлением, что у него на улице Невельской угнали автомобиль « Вольво ». По горячим следам был задержан 40-летний местный житель, а вот автомобиль в исправном состоянии возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы.