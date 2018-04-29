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Оренбургские полицейские нашли угнанный автомобиль
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Оренбургские полицейские нашли угнанный автомобиль 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбурге сотрудники полиции помогли нашли угнанный автомобиль и вернули законному владельцу.
Ранее к ним обратился 39-летний мужчин с заявлением, что у него на улице Невельской угнали автомобиль «Вольво». По горячим следам был задержан 40-летний местный житель, а вот автомобиль в исправном состоянии возвращен владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы.
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