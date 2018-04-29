ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка на Мерецкова (видео)

Вместо обращения к врачам и госавтоинспекцию , водитель прокатил пострадавшего до торгового центра и уехал.

ДТП случилось 28 апреля на улице Маршала Мерецкова, сообщает портал ДТП ПТЗ. Неустановленный водитель, предположительно на Renault Logan черного цвета, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате несовершеннолетний пешеход, 2002 года рождения, получил травмы.

Водитель с места ДТП уехал вместе с несовершеннолетним, довез его и высадил у ТЦ «Тетрис».

Водитель в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Видео компании «Ситилинк».

Госавтоинспекция просит граждан оказать содействие в установлении водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Очевидцев случившегося, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистратора, зафиксировавшие факт данного происшествия, Госавтоинспекция просит позвонить по телефонам 715-900 или 78-44-44.