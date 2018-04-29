Ещё
ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка на Мерецкова (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего ребенка на Мерецкова (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вместо обращения к врачам и госавтоинспекцию, водитель прокатил пострадавшего до торгового центра и уехал.
ДТП случилось 28 апреля на улице Маршала Мерецкова, сообщает портал ДТП ПТЗ. Неустановленный водитель, предположительно на Renault Logan черного цвета, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате несовершеннолетний пешеход, 2002 года рождения, получил травмы.
Водитель с места ДТП уехал вместе с несовершеннолетним, довез его и высадил у ТЦ «Тетрис».
Водитель в ГИБДД о случившемся не сообщил.
Видео компании «Ситилинк».
Госавтоинспекция просит граждан оказать содействие в установлении водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Очевидцев случившегося, а также автомобилистов, имеющих записи с видеорегистратора, зафиксировавшие факт данного происшествия, Госавтоинспекция просит позвонить по телефонам 715-900 или 78-44-44.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
КС разрешил признавать сбежавших водителей пьяными без медосвидетельствования Можно ли «оформить» аварию без ГИБДД и ОСАГО Житель Карелии лишился иномарки из-за крупного долга чужого человека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Названы самые популярные автомобили в Москве8
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение