Легковушка впечаталась в столб напротив дверей Минфина в Красноярске

Утро воскресенья в Красноярске началось с серьезного ДТП на пересечении Проспекта Мира и улицы Декабристов — аккурат напротив дверей краевого Министерства финансов. Серебристая легковушка не вписалась в поворот и на полной скорости влетела в фонарный столб. Фото и видео аварии были опубликованы в паблике «ЧП Красноярск» «ВКонтакте».

Подробности ДТП выясняются. Сейчас о марке машины и том, кто находился за рулем, ничего неизвестно. Пользователи соцсети, посмотрев видео, остались при едином мнении: за рулем авто была девушка.

В Приморье сразу две автоледи врезались в один столб уличного освещения.