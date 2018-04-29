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Легковушка впечаталась в столб напротив дверей Минфина в Красноярске
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Легковушка впечаталась в столб напротив дверей Минфина в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Утро воскресенья в Красноярске началось с серьезного ДТП на пересечении Проспекта Мира и улицы Декабристов — аккурат напротив дверей краевого Министерства финансов. Серебристая легковушка не вписалась в поворот и на полной скорости влетела в фонарный столб. Фото и видео аварии были опубликованы в паблике «ЧП Красноярск» «ВКонтакте».
Подробности ДТП выясняются. Сейчас о марке машины и том, кто находился за рулем, ничего неизвестно. Пользователи соцсети, посмотрев видео, остались при едином мнении: за рулем авто была девушка.
В Приморье сразу две автоледи врезались в один столб уличного освещения.
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