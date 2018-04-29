Ещё
В Жигулевске в отношении водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, возбуждено уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Жигулевске в отношении водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, возбуждено уголовное дело 

Волга Ньюс 55 минут назад
Инспекторы ДПС ГИБДД Отдела МВД России по г. Жигулевску на автодороге М-5 «Урал» остановили ВАЗ-21103 за нарушение ПДД. При общении правоохранители заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки личности водителя — 31-летнего местного жителя, сотрудники полиции установили, что в августе 2013 г. мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев. Однако мужчина уклонился от сдачи водительского удостоверения в ГИБДД, в связи с чем срок лишения права управления транспортным средством был приостановлен.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти начата проверка по факту падения ребенка с эскалатора в ТРЦ "Аэрохол" В Большечерниговском районе в ДТП погибли двое мужчин Дмитрий Азаров: "Московское шоссе отремонтируют по гарантии"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео82
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые популярные автомобили в Москве8
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение