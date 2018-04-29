В Жигулевске в отношении водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде, возбуждено уголовное дело

Инспекторы ДПС ГИБДД Отдела МВД России по г. Жигулевску на автодороге М-5 «Урал» остановили ВАЗ-21103 за нарушение ПДД. При общении правоохранители заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки личности водителя — 31-летнего местного жителя, сотрудники полиции установили, что в августе 2013 г. мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев. Однако мужчина уклонился от сдачи водительского удостоверения в ГИБДД, в связи с чем срок лишения права управления транспортным средством был приостановлен.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.