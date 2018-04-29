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На посту ГИБДД у Зеленовски инспекторы ДПС ловили коня
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На посту ГИБДД у Зеленовски инспекторы ДПС ловили коня 

63.ru 55 минут назад
Фото: 63.ru
Автомобилисты, проезжающие по трассе М-5 под Тольятти стали свидетелями забавного инцидента. Вечером 28 апреля на проезжей части они увидели лошадку, которая в растерянности металась из стороны в сторону.
Водители с пониманием отнеслись к происшествию, снижали скорость, благо рядом все равно пост ГИБДД, поэтому надо ехать медленно.
И, конечно, снимали на фото каким-то немыслимым образом оказавшееся на дороге животное.
Конь, видимо, выбежал из лесопосадки
Больше всего автомобилистов заинтересовало поведение инспекторов ДПС, которые пытались «шугнуть» лошадь, чтобы она убежал с дороги.
Гаишники сделали все, что смогли
—Наша доблестная ДПС даже коня на скаку не остановит! — прокомментировал ситуацию автор фото.
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