На посту ГИБДД у Зеленовски инспекторы ДПС ловили коня

Автомобилисты, проезжающие по трассе М-5 под Тольятти стали свидетелями забавного инцидента. Вечером 28 апреля на проезжей части они увидели лошадку, которая в растерянности металась из стороны в сторону.

Водители с пониманием отнеслись к происшествию, снижали скорость, благо рядом все равно пост ГИБДД , поэтому надо ехать медленно.

И, конечно, снимали на фото каким-то немыслимым образом оказавшееся на дороге животное.

Конь, видимо, выбежал из лесопосадки

Больше всего автомобилистов заинтересовало поведение инспекторов ДПС, которые пытались «шугнуть» лошадь, чтобы она убежал с дороги.

Гаишники сделали все, что смогли

—Наша доблестная ДПС даже коня на скаку не остановит! — прокомментировал ситуацию автор фото.