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Водитель убил пассажира и погиб в ДТП
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Водитель убил пассажира и погиб в ДТП 

News.ru 51 минуту назад
На трассе под Ставрополем произошло ДТП, в результате которого погибли два человека: водитель внедорожника и один из его пассажиров.
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