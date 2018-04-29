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В переполненных автобусах Волгограда перестали закрываться двери
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В переполненных автобусах Волгограда перестали закрываться двери 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
На остановках Волгограда выстраиваются огромные очереди пассажиров, желающих уехать на автобусе № 88. По их словам, из-за страшного наплыва людей в транспорте не закрываются двери.
— Пассажиры стоят друг у друга на головах, утрамбовываются до отказа и все равно не помещаются в автобусы № 88, идущие от железнодорожного вокзала до поселка Максима Горького, — рассказывают волгоградцы. — После рокировки с транспортными компаниями ситуация стала патовой: вместо 18 автобусов на линии работают не больше 6. С нескольких минут время ожидания увеличилось до получаса. Автобус, который собирал пассажиров в 21:30, и вовсе исчез. Теперь после 19:00 мы можем доехать до дома лишь на маршрутках.
В администрации города тем временем уверены, что горожанам вполне хватает курсирующих по городу автобусов.
— В конце декабря 2017 года представители ПАТП-7 проводили обследование пассажиропотока на маршруте № 88, — отвечают в департаменте городского хозяйства. — Обследование показало, что даже в часы пик автобусы и микроавтобусы справлялись с транспортной работой. Массового скопления людей не наблюдалось. Днем транспорт ходит с интервалом в 10–13 минут, а к вечеру усиливает свои позиции и подходит к остановкам каждые 4–6 минут.
На транспортный коллапс пожаловались и жители Краснослободска. После внезапного исчезновения маршрута № 164 жителям приходится стоять в километровой очереди на остановке и с трудом умещаться в забитых под отказ маршрутках.
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