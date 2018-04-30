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В Волгограде автобус врезался в забор: женщина, подросток и маленький мальчик в больнице
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В Волгограде автобус врезался в забор: женщина, подросток и маленький мальчик в больнице 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Пятилетний мальчик, шестнадцатилетняя девочка и 65-летняя женщина пострадали вчера вечером, упав в пассажирском автобусе в Краснооктябрьском районе Волгограда.
— Вчера, примерно в 20:06, на остановке «Проспект Металлургов» по улице Еременко в Красноктябрьском районе, — сообщили V1.ru в ГУ МВД по Волгоградской области. — 48-летний водитель автобуса ПАЗ 320302, следовавший по 43 маршруту, двигаясь в сторону Тракторозаводского района, снес дорожное ограждение из металлических труб.
От резкого торможения и удара в салоне автобуса упали пассажиры. Трое их них — 16-летняя девочка и пятилетний мальчик с 65-летней женщиной — попали в больницу с различными травмами. По какой причине водитель не заметил ограждение на освещенной второй продольной, устанавливается.
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