В Волгограде автобус врезался в забор: женщина, подросток и маленький мальчик в больнице

Пятилетний мальчик, шестнадцатилетняя девочка и 65-летняя женщина пострадали вчера вечером, упав в пассажирском автобусе в Краснооктябрьском районе Волгограда.

— Вчера, примерно в 20:06, на остановке «Проспект Металлургов» по улице Еременко в Красноктябрьском районе, — сообщили V1.ru ГУ МВД по Волгоградской области. — 48-летний водитель автобуса ПАЗ 320302, следовавший по 43 маршруту, двигаясь в сторону Тракторозаводского района, снес дорожное ограждение из металлических труб.

От резкого торможения и удара в салоне автобуса упали пассажиры. Трое их них — 16-летняя девочка и пятилетний мальчик с 65-летней женщиной — попали в больницу с различными травмами. По какой причине водитель не заметил ограждение на освещенной второй продольной, устанавливается.