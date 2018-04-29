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Пьяный бесправник, насмерть сбивший подростка в Бакале, отправлен в СИЗО
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Пьяный бесправник, насмерть сбивший подростка в Бакале, отправлен в СИЗО 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Автомобилист, задавивший подростка, будучи пьяным и лишённым прав, заключён под стражу в Бакале, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Смертельное ДТП произошло вечером 10 апреля. Около дома № 50 по улице Ленина 46-летний водитель автомобиля Hyundai Accent наехал на 17-летнего пешехода, идущего по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался.
«На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Саткинскому району. Стражи порядка установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения, которого ранее был лишен за управление транспортным средством в нетрезвом виде», — уточнили в полиции.
По факту аварии следователи возбудили уголовное дело. Пьяному бесправнику теперь грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, на днях в Кургане пьяный водитель врезался в танк. Информация о необычной аварии стала поводом для шуток в интернете.
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