В Новосибирской области женщина-водитель погибла за рулем 

Жительница Барабинска 43 лет управляла «Тойота Спасио». Двигалась по автодороге Р-254 «Иртыш» из Новосибирска в сторону Омска. 28 апреля около 15.30 по пути следования на 1115 км, женщина допустила ошибку в управлении и опрокинула свою иномарку в кювет.
Итог ДТП: женщина-водитель автомобиля «Тойота Спасио» от полученных травм скончалась на месте. Также, в больницу с травмами различной степени тяжести отправились двое ее пассажиров — 37-летняя женщина и 28-летний мужчина. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.