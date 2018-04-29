Подросток погиб в массовом ДТП в Кировском райне

В Кировском районе Ленинградской области в результате массового ДТП погиб подросток, шесть человек пострадали.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло ночью 29 апреля на 137 километре дороги Южное полукольцо. Автомобиль «Хендай Солярис» столкнулся с попутным грузовиком " Вольво ". От удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в " Киа Сид".

В результате ДТП водитель «Хендай» и трое его пассажиров получили тяжкие травмы. Еще один, 15-летний, скончался на месте происшествия. Водитель «Киа» и его пассажирка получил травмы средней степени тяжести.