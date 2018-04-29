Три трассы Ленобласти частично перекроют дорожные работы

Актуальную информацию об ограничениях движения на федеральных трассах в 47 регионе традиционно предоставляет ведомство ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, три трассы 29 апреля будут частично перекрыты.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;

— км 70-65 ограничение скорости движения в сторону СПб с 05:00 до 10:00, заливка швов;

— км 90-86 ограничение скорости движения в сторону СПб с 05:00 до 10:00, заливка швов.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км 13-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 18-19 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 26-27 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 29-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— км 33-36 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;

— км 0-9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;

— км 25-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.