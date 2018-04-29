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Три трассы Ленобласти частично перекроют дорожные работы
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Три трассы Ленобласти частично перекроют дорожные работы 

Ivyborg.ru 15 минут назад
Актуальную информацию об ограничениях движения на федеральных трассах в 47 регионе традиционно предоставляет ведомство ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, три трассы 29 апреля будут частично перекрыты.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:
— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д;
— км 70-65 ограничение скорости движения в сторону СПб с 05:00 до 10:00, заливка швов;
— км 90-86 ограничение скорости движения в сторону СПб с 05:00 до 10:00, заливка швов.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
— км 13-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
— км 18-19 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
— км 26-27 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
— км 29-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
— км 33-36 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;
— км 0-9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
— км 25-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
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