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В Кузнецке «Фургон Мерседес» на скорости врезался в препятствие
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В Кузнецке «Фургон Мерседес» на скорости врезался в препятствие 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области в городе Кузнецк на улице Белинского случилась дорожная авария, в ликвидации которой потребовалась помощь спасателей МЧС.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, 28 апреля в 15:53 по московскому времени «Фургон Мерседес» на скорости врезался в препятствие. Пострадавших в этой аварии нет, но автомобиль получил механические повреждения. Без спасателей обойтись было нельзя.
Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались два сотрудника и одна единица техники.
«Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — отмечает пресс-служба областного МЧС.
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