В Кузнецке «Фургон Мерседес» на скорости врезался в препятствие

В Пензенской области в городе Кузнецк на улице Белинского случилась дорожная авария, в ликвидации которой потребовалась помощь спасателей МЧС

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, 28 апреля в 15:53 по московскому времени «Фургон Мерседес » на скорости врезался в препятствие. Пострадавших в этой аварии нет, но автомобиль получил механические повреждения. Без спасателей обойтись было нельзя.

Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались два сотрудника и одна единица техники.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — отмечает пресс-служба областного МЧС.