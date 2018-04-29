Водитель «ВАЗа» задавил пешехода на трассе «Челябинск — Троицк»

Водитель «десятки» насмерть сбил пешехода, идущего ночью по трассе «Челябинск — Троицк», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального полицейского Главка.

ДТП произошло около четырёх часов утра на 80 км данной автодороги. 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110», двигаясь в сторону Челябинска, совершил наезда на пешехода.

«От полученных травм 39-летний мужчина скончался. Пострадавшим оказался житель посёлка Нагорный Увельского района», — уточнили в полиции.

Стражи правопорядка продолжают выяснять все обстоятельств аварии.