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Из-за ДТП и дорожных работ на трассе «Псков» скопились пробки
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Из-за ДТП и дорожных работ на трассе «Псков» скопились пробки 

Ivyborg.ru 1 час назад
На трассе «Псков» на участке от Новосветского сельского поселения до деревни Большие Колпаны скопилась пробка.
Пробки скопилась из-за дорожных работ и ДТП. Также затруднено движение по проспекту 25 Октября в Гатчине в сторону Киевской улицы.
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