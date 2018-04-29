Из-за ДТП и дорожных работ на трассе «Псков» скопились пробки

На трассе «Псков» на участке от Новосветского сельского поселения до деревни Большие Колпаны скопилась пробка.

Пробки скопилась из-за дорожных работ и ДТП. Также затруднено движение по проспекту 25 Октября в Гатчине в сторону Киевской улицы.