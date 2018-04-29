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Один человек пострадал в ДТП в Шацком районе
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Один человек пострадал в ДТП в Шацком районе 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Утром 29 апреля в МЧС поступила информация о ДТП в Шацком районе, сообщает пресс-служба Главного управления. По предварительным данным, столкнулись Volkswagen и КамАЗ.
В результате ДТП пострадал один человек.
Подробности аварии уточняются.
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