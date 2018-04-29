Один человек пострадал в ДТП в Шацком районе

Утром 29 апреля в МЧС поступила информация о ДТП в Шацком районе, сообщает пресс-служба Главного управления. По предварительным данным, столкнулись Volkswagen и КамАЗ. В результате ДТП пострадал один человек. Подробности аварии уточняются.