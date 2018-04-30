В страшном ДТП в Шацком районе погибла 23-летняя девушка

В аварии в Шацком районе с участием иномарки и грузовика погибла 23-летняя девушка.

Напомним, ДТП произошло утром 29 апреля на трассе М-5. Столкнулись Volkswagen и КамАЗ.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.