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В страшном ДТП в Шацком районе погибла 23-летняя девушка
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В страшном ДТП в Шацком районе погибла 23-летняя девушка 

АиФ Рязань 37 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В аварии в Шацком районе с участием иномарки и грузовика погибла 23-летняя девушка.
Напомним, ДТП произошло утром 29 апреля на трассе М-5. Столкнулись Volkswagen и КамАЗ.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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