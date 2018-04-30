Ещё
В страшном ДТП в Шацком районе погибла 23-летняя девушка
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В страшном ДТП в Шацком районе погибла 23-летняя девушка
АиФ Рязань
37 минут назад
Комментарии
Фото:
АиФ Рязань
В аварии в Шацком районе с участием иномарки и грузовика погибла 23-летняя девушка.
Напомним, ДТП произошло утром 29 апреля на трассе М-5. Столкнулись
Volkswagen
и КамАЗ.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
АиФ Рязань: последние новости
В ДТП на рязанской трассе пострадал двухлетний ребенок
На улице Тимуровцев рязанец на «Ладе» сбил девятилетнего ребенка
Пьяный рязанец угнал автомобиль своего собутыльника, чтоб добраться до дома
Комментарии
Ещё 2 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии водитель трижды протаранил толпу
64
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео
83
ДТП с 50 машинами попало на видео
Лишать прав начнут по новой статье
В Москве заметили лимузин из проекта «Кортеж»
48
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП
Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД
Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение