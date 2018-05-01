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Сбил столб, перевернулся: два пьяных ДТП случилось в Карелии за сутки
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Сбил столб, перевернулся: два пьяных ДТП случилось в Карелии за сутки 

Карельские вести 1 мая 2018
Фото: Карельские вести
Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, решившего выпить после дорожной аварии.
За минувшие сутки на дорогах Карелии случилось сразу два ДТП, виновниками которых предположительно стали пьяные водители. Так, в Петрозаводске в 04:15 на Пряжинском шоссе 33-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и протаранил опору уличного освещения. Водитель иномарки госпитализирован в БСМП, у него взята кровь на анализ для определения состояния опьянения. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Спустя 2,5 часа в селе Видлица Олонецкого района 27-летний водитель автомобиля Skoda при прохождении левого поворота не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, водитель получил ушибы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, сразу после ДТП водитель употребил спиртное, в результате в его отношении составлены административные материалы. Такое нарушение грозить наложением штрафа в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав через суд.
По материалам: ptzgovorit.ru
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