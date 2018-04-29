В Петрозаводске пьяный водитель повредил две машины и въехал в столб

Ранее водитель « Митсубиси Лансер» уже был лишен прав за нетрезвую езду.

Сегодня утром, в 7.53 на улице Зайцева 40, нетрезвый водитель не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения, сообщает ГИБДД

По предварительным данным, 40 — летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» (петрозаводчанин), направлялся в сторону перекрёстка улиц Зайцева — Мелентьевой, выехав от офисного здания Зайцева, 67.

В состоянии опьянения, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с двумя припаркованными автомобилями ( Шкода Рапид и Шкода) и въехал в опору уличного освещения. На месте ДТП водитель освидетельствован инспекторами ДПС. От направления в лечебное учреждение водитель отказался. По факту ДТП проводится проверка.

Годом ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Был лишен водительских прав. По истечении срока лишения, опять сел за руль в нетрезвом состоянии. В отношении водителя, материалы по статье 264.1 УК РФ (повторное управление в состоянии опьянения) будут направлены в суд для принятия решения.

Предстоит восстановление трех автомобилей, которые получили механические повреждения.